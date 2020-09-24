Аукцион Гостиница “Голден Палас” в Цахкадзоре вновь будет выставлена на аукцион.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал председатель Комитета по управлению госимуществом Нарек Бабаян, напомнив, что предыдущий аукцион был приостановлен, поскольку там были помещены лица, имевшие контакты с инфицированными COVID-19.

На вопрос о том, не повлияет ли на стоимость тот факт, что в этой гостинице были инфицированные COVID-19 или контактные лица, он отметил, что никаких серьезных научных аргументов по этому поводу не может быть и на цену может повлиять только экономическая ситуация и инвестиционная заинтересованность. Нарек Бабаян отметил, что если аукцион не состоится, то они предусмотрели и снижение стоимости.

“Некоторая заинтересованность в выставленном на аукцион имуществе была, хотя и конкурсы не состоялись. Сейчас мы пытаемся разобраться в задачах, которые можно разделить на три части: осведомленность, высокая цена и проблема, связанная с тем, что в случае принятия обязательств имущество должно быть передано в залог. “Согласно сегодняшнему решению правительства, мы проявили гибкость и для исполнения обязательств можем использовать банковскую гарантию”, - сказал Бабаян.