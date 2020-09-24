В Германии обнаружили загадочную гробницу возрастом полторы тысячи лет

В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во время Великого переселения народов. Эксперты утверждают, что это самая важная находка в стране за последние 40 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

В центре захоронения ученые нашли бронзовый котел, предполагается, что внутри может быть прах умершего. "Нам еще предстоит найти его останки", — пояснила археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле.

Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. Исследователи говорят, что ими могли быть наложницы или жены покойного. Однако остается загадкой, убили ли их специально для захоронения или они принесли себя в жертву.

Внутри гробницы археологи также нашли останки 11 животных, включая крупный рогатый скот, собак и лошадей. Все это указывает на то, что здесь был похоронен высокопоставленный человек.

Рядом с гробницей обнаружили еще 60 могил. По первоначальным оценкам, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Тогда многие германские племена, например гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой римлян.

В могилах также находились: стеклянная чаша, несколько позолоченных украшений для одежды, меч и щит из железа, золотая монета с изображением императора Зенона и многое другое.

Считается, что изделия из стекла, украшенные необычной гравировкой, были сделаны галло-римскими мастерами, проживающими на берегу Рейна. Только они владели этой техникой.