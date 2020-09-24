В КС пока не начат процесс выдвижения и самовыдвижения кандидатов на пост председателя

Судьи Конституционного суда на процедурном заседании пока не дошли до процесса выдвижения и самовыдвижения кандидатов на пост председателя. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказал судья КС Эдгар Шатирян.

“Процесс выдвижения кандидатов, в том числе и самовыдвижения пока не начался”, - представил он.

На процедурном заседании с утра 24 сентября вновь предметом обсуждения стал вопрос возможного освещения заседания СМИ.

На вопрос о том, обсудят ли после этого вопроса вопрос кандидатов, Шатирян ответил утвердительно. Говоря о возможных кандидатах, он отметил, что теоретически все возможно.

Заседание КС пока приостановлено. Будет продолжено с 14:00.

Конституционный суд на процедурном заседании должен закрытым тайным голосованием избрать председателя суда. 15 сентября Национальное собрание Республики Армения избрало судьями Конституционного суда Ерванда Хундкаряна, Эдгара Шатиряна и Артура Вагаршяна. Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян были приведены к присяге в качестве судей Конституционного суда 17 сентября. Ерванд Хундкарян выдвинут общим собранием судей, Артур Вагаршян выдвинут президентом Республики Армения, а Эдгар Шатирян выдвинут правительством.

Анна Григорян