Сенат Испании ратифицировал соглашение Армения-ЕС

Сенат Испании 23 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Арменией и ЕС.

Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

За ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС проголосовали 243 парламентария, голосов против - не было.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.