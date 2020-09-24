Сенат Испании ратифицировал соглашение Армения-ЕС
13:34, 24 Сентябрь, 2020
Сенат Испании 23 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Арменией и ЕС.
Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
За ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС проголосовали 243 парламентария, голосов против - не было.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.
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