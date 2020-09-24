Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 259 случаев COVID-19
За минувшие сутки грузинские инфекционисты выявили 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Эта самый высокий показатель в стране с начала пандемии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - тогда было выявлено 227 случаев за сутки.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 399, из них активных случаев на сегодня – 2 669.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 40 человек, с начала пандемии вылечились 1 705 пациентов (+62 за последние сутки), скончались - 25.
В карантине в настоящее время находятся 5 390 человек.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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