Новый антирекорд: за сутки в Грузии выявили 259 случаев COVID-19

За минувшие сутки грузинские инфекционисты выявили 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Эта самый высокий показатель в стране с начала пандемии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - тогда было выявлено 227 случаев за сутки.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 399, из них активных случаев на сегодня – 2 669.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 40 человек, с начала пандемии вылечились 1 705 пациентов (+62 за последние сутки), скончались - 25.

В карантине в настоящее время находятся 5 390 человек.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.