С Днем независимости Армена Саркисяна поздравила генерал-губернатор Канады

Президенту Армении Армену Саркисяну по случаю Дня независимости поздравительное послание направила генерал-губернатор Канады Жули Пайет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

От имени народа Канады она направила свои поздравления президенту Саркисяну , народу Республики Армения и отметила, что Канада ожидает углубления партнерства с Арменией.

“Корни десятков тысяч канадцев происходят из Армении. Их вклад помог сделать Канаду благополучной, жизнеспособной и открытой страной, какой она является сегодня”, - отмечается в послании Жули Пайет.

Генерал-губернатор Канады также подчеркнула важность совместной борьбы с распространением эпидемии COVID-19 и совместного противостояния возникшим вызовам.