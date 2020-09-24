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Хасан Роухани поздравил премьер-министра и президента Армении с Днем Независимости

Хасан Роухани поздравил премьер-министра и президента Армении с Днем Независимости

Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительные послания премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт президента Ирана, Хасан Роухани выразил надежду, что на основе исторических, культурных и общественных связей двух народов и в свете усилий официальных лиц обеих стран отношения Тегеран-Ереван еще более углубятся и будут развиваться, обеспечивая интересы двух народов.

“Несомненно, общие культурные, общественные связи и дружественные отношения двух стран обеспечат благодатную почву для развития и углубления отношений, и народы обеих стран смогут служить примером конструктивных и дружественных отношений между странами мира”, - отметил президент Ирана в своем послании.


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