Хасан Роухани поздравил премьер-министра и президента Армении с Днем Независимости

Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительные послания премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт президента Ирана, Хасан Роухани выразил надежду, что на основе исторических, культурных и общественных связей двух народов и в свете усилий официальных лиц обеих стран отношения Тегеран-Ереван еще более углубятся и будут развиваться, обеспечивая интересы двух народов.

“Несомненно, общие культурные, общественные связи и дружественные отношения двух стран обеспечат благодатную почву для развития и углубления отношений, и народы обеих стран смогут служить примером конструктивных и дружественных отношений между странами мира”, - отметил президент Ирана в своем послании.