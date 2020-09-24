Пропавшего южнокорейского чиновника расстреляли в КНДР, заявили в Сеуле

Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с КНДР, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь из рыбконтроля в Западном море (Желтое море) пропал без вести днем 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореями. Коллеги заявили о пропаже чиновника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе остались ботинки мужчины.

"В результате тщательного анализа различных разведданных наши военные подтвердили, что в Северной Корее застрелили найденного в северокорейских водах нашего гражданина и сожгли его тело. Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее", - заявил на брифинге глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ён Хо.