«Аврора» откроет международный цикл мероприятий 19 октября в Нью-Йорке

Ряд мероприятий под названием «Благодарность в действии» воздаст должное героям и поможет привлечь средства на расширение влияния инициативы 24 сентября 2020 года – Ереван, Армения – Гуманитарная инициатива «Аврора» рада объявить о запуске «Благодарности в действии», цикла мероприятий, посвященных пятилетней годовщине международной гуманитарной инициативы «Аврора». Старт юбилейным мероприятиям будет дан 19 октября 2020 года, когда в семь часов вечера по местному времени из Нью-Йоркской публичной библиотеки начнется прямая трансляция виртуального мероприятия. Именно в Нью-Йорке в 2015 году состоялась презентация Гуманитарной инициативы «Аврора», соучредителями которой стали Нубар Афеян, основатель и генеральный директор Flagship Pioneering, Вартан Грегорян, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, и Рубен Варданян, импакт-инвестор и социальный предприниматель. В церемонии 19 октября примут участие известные американские журналисты и телеведущие Дэвид Игнатиус и Джуди Вудроф. Они проведут интервью с Вартаном Грегоряном, президентом Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, соучредителем Гуманитарной инициативы «Аврора» и членом Отборочной комиссии премии «Аврора». Особыми онлайн-гостями мероприятия станут всемирно известный виолончелист Йо-Йо Ма и легендарный джазовый музыкант, саксофонист Уинтон Марсалис, которые исполнят для зрителей специальную программу. Торжественный вечер позволит воздать должное лауреатам и героям премии «Аврора». Также запланировано вручение специальных премий и грантов. Уникальное виртуальное мероприятие объединит тысячи соратников и партнеров со всего мира, которые присоединятся к этой важнейшей онлайн-встрече лидеров общественного мнения и гуманитарных героев, призванной определить будущий курс «Авроры». Учитывая глобальный характер «Авроры», а также разницу во времени и многообразие языков, на которых инициатива ведет свою деятельность, в течение последующих дней также будут транслироваться версии мероприятия на русском, французском, испанском и немецком языках. Следующая за английской трансляция на армянском языке состоится на телеканале «Армения ТВ» 20 октября, в 6 вечера по ереванскому времени. Юбилейные мероприятия под общим названием «Благодарность в действии» пройдут в Лондоне, Москве, Ереване и других столицах мира. Подробная информация будет объявлена в ближайшие месяцы. Заключительной частью цикла станет экуменическая литургия, которая состоится 10 марта 2021 года в одном из нью-йоркских кафедральных соборов, чтобы почтить память жертв пандемии COVID-19 и выразить благодарность всем, кто внес важный вклад в спасение нуждающихся. Главная задача юбилейных мероприятий Авроры – международная кампания по сбору средств для поддержки и расширения гуманитарных программ инициативы, а также содействие ее лауреатам и сообществу героев, которые спасают жизни других, рискуя своей жизнью. Чтобы получить дополнительную информацию о прямой трансляции мероприятия 19 октября, посетите сайт auroraprize.com или подпишитесь на страницы «Авроры» в социальных сетях. * О Гуманитарной инициативе «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, преобразует этот опыт в глобальное движение, основанное на универсальной концепции благодарности в действии. Инициатива ищет решения конкретных проблем на местах и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее, и «Аврора» рада каждому, кто разделяет эту философию.

Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов) инициатива продвигает глобальные проекты и поддерживает людей, которые c риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гранты «Аврора», Индекс «Аврора», инициативу 100 LIVES и #AraratChallenge.

Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и Благотворительный фонд Гуманитарная инициатива «Аврора» (Ереван, Армения).