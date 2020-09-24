Еврокомиссия выделит Армении 30 млн евро на судебные реформы

Правительство одобрило предложение о подписании “Соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании программы содействия судебным реформам в Армении. Этап I”.

Как передает «Арменпресс», вице-премьер Мгер Григорян представил, что это соглашение предусматривает содействие ЕС в проведении реформ в судебной сфере Армении. Финансирование программы “Этап I” должно быть в размере 30 млн евро, из которых 3 млн евро направлены на техническую поддержку (в основном консультативным службам), а остальные 27 млн - в трех равных долях будут предоставлены государственному бюджету на реализацию общих и специальных условий соглашения.

Программа направлена на содействие процессу реализации реформ Армении в сфере юстиции в соответствии со взятыми Арменией обязательствами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и с наилучшими методами ЕС.

Общая цель программы - сделать возможным обеспечение верховенства закона и эффективной борьбы с коррупцией в сфере юстиции. Особые цели - укрепление независимости, добропорядочности и подотчетности в системе правосудия, улучшение предоставления услуг и его выполнения, а также усиление противодействия судебной системе коррупции.

Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что первые 9 млн евро ожидается получить уже в этом году. Они выдаются для трех компонентов. Первый - это проверка добропорядочности и имущественного положения судей. Это предусмотрено переходными положениями Судебного кодекса, и в настоящее время Комиссия по предотвращению коррупции проводит проверку имущественного положения судей ВСС и судей Конституционного суда. Это приведет к реализации нашего плана по созданию судебной системы, свободной от коррупции. Второй компонент - это повышение качества услуг, предоставляемых в судебной системе. Это включает внедрение электронных инструментов, внедрение альтернативных механизмов разрешения споров за счет дальнейшего развития арбитражных разбирательств, и, как следствие, к 2023 году нагрузка по административным и гражданским делам будет снижена на 40%.

В основе программы лежат Стратегия судебных и правовых реформ, а также Стратегия последних реформ на 2019 - 2023 годы. Приоритеты, закрепленные в плане действий - борьба с коррупцией, повышение независимости, беспристрастности и подотчетности судей, а также повышение эффективности деятельности судебной власти. В программе отражены также и приоритеты Антикоррупционной стратегии Республики Армения, одним из которых является создание специализированного Антикоррупционного суда и соответствующих превентивных, прокурорских и следственных органов.

По словам министра из средств бюджетной поддержки, правительству Армении будет предоставлена возможность улучшить финансовое состояние сферы юстиции и антикоррупционной политики. Техническая поддержка будет способствовать осуществлению реформ, повышению осведомленности, регулярному мониторингу и совершенствованию механизмов сбора данных.

С точки зрения улучшения борьбы с коррупцией необходимо сформировать в прокуратуре соответствующее антикоррупционное подразделение в соответствии с установленными стандартами, а также сформировать антикоррупционные апелляционные суды”, - сказал министр.