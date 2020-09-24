ЕС для смягчения последствий COVID-19 выделит Армении 30 млн евро: обсуждаются еще 2 программы

Правительство одобрило предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании “Договора о борьбе с COVID-19. Как передает «Арменпресс», по словам вице-премьера Мгера Григоряна, в рамках этого соглашения Государственному казначейству будет предоставлено 30 миллионов евро в виде прямого нецелевого бюджетного содействия. Программа предназначена для содействия Армении в борьбе против COVID-19 и смягчения негативных последствий эпидемии в здравоохранительной, в социальной и в экономической сферах.

Бюджетное содействие в размере 24 миллионов евро будет разделено на единовременные выплаты без каких-либо предварительных условий, в результате чего будут созданы благоприятные общие условия для прогресса в процессе разработки и реализации программы. Остальные 6 млн евро будут предоставлены в результате оценки последствий кризиса COVID-19.

“Это исключительная программа, направленная на содействие антикризисным мероприятиям правительства, осуществляемым с целью противодействия эпидемии COVID-19. В частности, соглашением предусмотрена разработка и реализация программу среднесрочного социально-экономического восстановления и ликвидации последствий COVID-19, работу по которой мы уже начали. Но это будет касаться 6 млн драмов, 24 млн не будет касаться. Я думаю, что в ближайшее время эти средства будут переданы в госбюджет. Я хочу подчеркнуть, что это одна из программ по нейтрализации последствий COVID-19, мы с нашими партнерами из ЕС сейчас обсуждаем еще две программы, окончательные договоренности по которым мы представим правительству”, - сказал Мгер Григорян.