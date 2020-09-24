Тарифы доставки посылок из России в Армению и обратно будут снижены

В Нижнем Новгороде подписано соглашение между Почтой России и ЗАО “Айпост”, которое позволит с 1 октября снизить стоимость доставки посылок из Московской области в Армению и обратно примерно в 3 раза, а из России в Армению и обратно - в 1,5 раза. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Министр отметил, что это хорошая возможность как для граждан так и для развития малого и среднего бизнеса, занимающегося электронной торговлей.

Акоп Аршакян поздравил стороны и пожелал им успехов.