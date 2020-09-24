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Субсидии 1-го и 2-го антикризисного мероприятий составили 119 млрд драмов

Субсидии 1-го и 2-го антикризисного мероприятий составили 119 млрд драмов

В рамках 1-го и 2-го антикризисных мероприятий правительства объем субсидий по состоянию на вчерашний день составил 119 млрд драмов.

Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Мгер Григорян, добавив, что правительство именно в такой степени будет субсидировать кредитный портфель, что имеет существенное значение для бизнеса.

“По состоянию на вчерашний день количество заявок - 32, 28 из них удовлетворены, по объему удовлетворенных заявок мы просубсидируем кредитный портфель, эквивалентный 8 млрд драмов, но важнее то обстоятельство, что собственники инвестировали около 3 млрд драмов”, - как сообщает «Арменпресс», сказал Мгер Григорян, подчеркнув, что за три месяца у них довольно хорошая динамика, а о дальнейших результатах периодически будет сообщаться”.


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