Правительство Израиля утвердило ужесточение карантина

Правительство Израиля утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское правительство планирует ужесточить карантинные ограничения в Израиле начиная с 25 сентября и вернуться к более мягким мерам, только если показатели заболеваемости COVID-19 снизятся.

По информации газеты, израильский кабмин одобрил в четверг утром ужесточение карантина после представленных ему рекомендаций от правительственной комиссии по коронавирусу.

Сообщается, что ужесточенные меры будут действовать с пятницы в течение двух недель вплоть до окончания праздника Суккот 9 октября.

За минувшие сутки минздрав Израиля зарегистрировал рекордные почти 7 тысяч заражений. Число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 200 тысяч.

В Израиле в прошлую пятницу вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса на три недели с возможностью продления. Людям разрешили отдаляться от своих домов не более чем на километр. Запретили ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрылись. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.