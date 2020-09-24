На полигоне “Алагяз” стартовал огневой этап учений “Кавказ-2020”. Привлечены подразделения ВС Армении и Южного военного округа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

В практических учениях принимают участие стрелковые, артиллерийские, танковые, авиационные и противовоздушные силы и средства обороны во главе с командующим объединенной группой войск генерал-лейтенантом Тиграном Парваняном.

В ходе учений разыгрываются элементы обороны и контрнаступления, совершенствуется руководство подразделениями при выполнении совместных задач, уточняется взаимодействие в плане обеспечения военной безопасности.

В общей сложности в учениях “Кавказ -2020” в Армении задействовано более 1,5 тыс. человек и около 300 единиц военной техники.