Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Оперативным служащим КГД будет выдано боевое оружие

Оперативным служащим КГД будет выдано боевое оружие

Правительство Армении вводит изменения в Закон Республики Армения “Об оружии”. Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект был принят на заседании правительства.

Согласно обоснованию, изменения обусловлены необходимостью предоставления боевого оружия сотрудникам Комитета государственных доходов Армении для использования при решении оперативно-служебных задач.

“Согласно пункту 6 части 1 статьи 4 Закона Республики Армения “Об оперативно-розыскной деятельности”, целями оперативно-розыскной деятельности, в числе других, являются и пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения”, - отмечено в обосновании проекта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации