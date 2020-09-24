Оперативным служащим КГД будет выдано боевое оружие

Правительство Армении вводит изменения в Закон Республики Армения “Об оружии”. Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект был принят на заседании правительства.

Согласно обоснованию, изменения обусловлены необходимостью предоставления боевого оружия сотрудникам Комитета государственных доходов Армении для использования при решении оперативно-служебных задач.

“Согласно пункту 6 части 1 статьи 4 Закона Республики Армения “Об оперативно-розыскной деятельности”, целями оперативно-розыскной деятельности, в числе других, являются и пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения”, - отмечено в обосновании проекта.