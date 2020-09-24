В Арцахе подтверждено 9 новых случаев COVID-19
По состоянию на 24 сентября в Арцахе подтверждено 9 новых случаeв COVID-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.
8 зараженных из Степанаверта. 1 - из общины Хнацах Аскеранского района. У 4 заболевших из Степанакерта и Хнацаха инфекция была подтверждена в результате исследования при обращении в медучреждение. Остальные - контакты из ранее обнаруженного очага и были изолированы.
Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга общения больных. Выздоровели 2 больных.
По сей день COVID-19 был подтвержден у 394 человек, 329 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 63 пациента, в изоляции находится 85 человек.
Врачи оценивают состояние 5 пациентов как тяжелое, 7 - средней тяжести.
В целях тестирования был проведен забор 73 проб. Всего проведено 13 862 тестов.
Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.
Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.
Лилит Демурян
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