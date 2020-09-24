В Арцахе подтверждено 9 новых случаев COVID-19

По состоянию на 24 сентября в Арцахе подтверждено 9 новых случаeв COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

8 зараженных из Степанаверта. 1 - из общины Хнацах Аскеранского района. У 4 заболевших из Степанакерта и Хнацаха инфекция была подтверждена в результате исследования при обращении в медучреждение. Остальные - контакты из ранее обнаруженного очага и были изолированы.

Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга общения больных. Выздоровели 2 больных.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 394 человек, 329 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 63 пациента, в изоляции находится 85 человек.

Врачи оценивают состояние 5 пациентов как тяжелое, 7 - средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 73 проб. Всего проведено 13 862 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.

Лилит Демурян