Премьер-министр Армении обеспокоен обострением ситуации с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Армении вновь ухудшается. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства, отметив, что за последний день из 3 913 тестов 374 оказались положительными.

По словам премьер-министра, это, конечно, связано с повышением мобильности людей. “И как нам справиться с этой ситуацией? Наша позиция остается прежней: мы должны жить параллельно с COVID-19. И здесь многое зависит от личной ответственности каждого из нас. Конечно, необходимо использовать и строгие административные методы. Мы договорились, что контролирующие органы и полиция усилят контроль за соблюдением правил. Но с другой стороны, мы должны понимать, что есть красные черты”, - сказал премьер-министр, добавив, что красная черта - момент, когда больничные возможности будут исчерпаны, и правительству придется принимать другие решения.

Никол Пашинян подчеркнул, что возросшие больничные возможности, развернутые в июле, готовы в любой момент вернуться к обслуживанию COVID-19.

Министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что на данный момент для больных с COVID-19 есть около 1 230 обычных коек и 170 реанимационных коек, 30% из которых все еще остаются свободными. На сегодняшний день 5 больниц занимаются лечением COVID-19, еще три – выделены для новорожденных и беременных. “Однако, как Вы упомянули, это было запланировано изначально, в любой момент или через день, два, когда ситуация снова обострится, все ресурсы смогут вновь заработать. “Хочу напомнить, что речь идет примерно о 2 700 - 2800 обычных коек и 300 реанимационных”, - представил министр.