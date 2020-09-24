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В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.

"Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября", — сказала Ломидзе в комментарии РБК.

Она предположила, что следить за соблюдением правил будут через портал "Госуслуги", где человек вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок.

"Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — добавила она.

 

 


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