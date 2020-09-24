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В Армении подтверждено 374  случаев COVID-19, выздоровели 240 граждан

В Армении подтверждено 374  случаев COVID-19, выздоровели 240 граждан

В Армении по состоянию на 24 сентября всего подтверждено 48 251 случаев COVID-19, 43 266  из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 748 пациентов. За последние сутки проведено 3 913 тестов, а в общем счете 272 235.

Таким образом, выявлено 374 новых случая заражения, 240 больных выздоровели.  

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 945 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 61, 70, 85 лет. Все пациентки, кроме последней, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 292 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян


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