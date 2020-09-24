Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на разных участках, в общей сложности в 44,2 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 23 сентября поступило 8 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Аван - 300 кв/м;

На участке вдоль автодороги Аштарак-Сасуник Арагацотнской области - 3 га;

В селе Гукасаван Араратской области - 400 кв/м;

В селе Аревашат Армавирской области - 2 000 кв/м;

В городе Раздан Котайкской области - 3 000 кв/м, в селе Ариндж - 4 000 кв/м;

В городе Маралик Ширакской области - 40 га;

В городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области - 2 000 кв/м.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях, в общей сложности в 44,2 га.