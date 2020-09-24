Медработники награждены благодарственной грамотой премьер-министра

Решением премьер-министра Армении более 100 медработников и представителей медицинских учреждений за преданность делу профилактики и лечения COVID-19 в Армении и за добросовестную работу награждены благодарственными грамотами. Как передает «Арменпресс», награжденные медработники представляют следующие организации: ЗАО “Инфекционная клиническая больница “Норк” ”, Медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, Медицинский центр “Сурб Аствацамайр”, Госпиталь медицинского управления полиции, ЗАО “Арташатский медицинский центр”, ЗАО “Капанский медицинский центр”, ЗАО “Ванадзорская инфекционная больница”, ЗАО “Гюмрийская инфекционная больница”, Медицинский комплекс “Арабкир” институт здоровья детей и подростков, ЗАО “Медицинский центр Эребуни”, Медицинский центр “Астхик”, ЗАО “Республиканский институт перинатологии, акушерства и гинекологии”, Ереванский государственный медицинский университет им. Гераци, ЗАО “Медицинский центр Веди”, ООО “Ир-Винг” в Дилижане, ЗАО “Спитакский медицинский центр”, Республиканский медицинский центр “Армения”, ГНКО “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний”, Министерство здравоохранения Республики Армения и другие ведомства.

Коллектив Национального центра “Норкская инфекционная больница” направил открытое письмо премьер-министру. Персонал выразил свое недовольство тем, что среди награжденных в День независимости не было сотрудников инфекционной больницы “Норк”. На что пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян ответила: “21 сентября на соискание государственной награды было выдвинуто 12 медицинских работников, в ближайшие дни 100 и более медицинских работников будут награждены памятными медалями и благодарственным письмом премьер-министра”.