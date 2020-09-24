В США считают, что вирусная нагрузка COVID-19 повышается в результате мутации

Американские ученые выяснили, что вирусная нагрузка COVID-19 значительно повышается в результате мутации D614G. Выводы исследователей опубликованы в среду в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Специалисты методистского госпиталя в Хьюстоне (штат Техас) изучили более 5 тыс. штаммов коронавируса. Они пришли к выводу, что распространение коронавируса в Хьюстоне к настоящему моменту происходило двумя волнами, одна из которых прошла весной, а вторая - летом этого года. Исследования начались еще в марте.

У 99% пациентов, заразившихся во время второй волны распространения коронавируса, была обнаружена его мутация, получившая кодовое название D614G. Ученые отмечают, что при этой мутации значительно возрастает вирусная нагрузка COVID-19, то есть увеличивается количество частиц вируса, попадающих в организм человека при заражении.

Специалисты указывают на то, что вирусная нагрузка повышает скорость распространения вируса. При этом они не выявили связи между количеством частиц вируса в организме человека и тяжестью вызываемого им заболевания. Результаты этого исследования к настоящему моменту не были подтверждены независимыми экспертами.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что специалисты выявили около 22 единичных мутаций коронавирусной инфекции. Наиболее широко распространенные среди них P314L и D614G.

"Детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно циркулирующие на территории Западной Европы варианты штаммов вируса, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию", - отметили в ведомстве.