Утверждена 25-я программа: содействие будет оказано туристическим транспортным компаниям

Правительство Республики Армения утвердило 25-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19, цель которой - содействие транспортным компаниям, обслуживающим туристический сектор. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Транспортным компаниям будет выплачена компенсация 75% невыплаченных процентов, начиная с 1 апреля 2020 года, что поможет им выполнить свои кредитные обязательства, а также защитит их имущество, заложенное по кредиту на развитие.

Бенефициарами мероприятия, разработанного Министерством экономики Республики Армения, являются субъекты хозяйствования транспортного сектора, заявленные классификациями экономической деятельности H49.3, H49.42 и N79, которые не являются субъектами микропредприятий, которые:

Созданы до 1 января 2019 г.;

Не подавали заявки на 23-е мероприятие нейтрализации экономического воздействия COVID-19;

Не менее 50% товарооборота которых, в 2019 году сформировано за счет безналичных расчетов следующих клиентов;

Туристические агентства и операторы, бронирование

Предприятия, оказывающие другие услуги в сфере туризма

Предприниматели, организующие проживание, граждане, осуществляющие платежи со счета в иностранном банке

Имели хорошую кредитную историю, т.е. в 2019 году у них не было просроченных кредитных обязательств на 30 дней и более

Представили письменное подтверждение от банка или кредитной организации о том, что кредит на покупку транспортного средства был предоставлен до 31 марта 2020 года включительно

Представили письменное подтверждение от банка или кредитной организации о том, что в случае признания получателем содействия, погашение основной суммы кредита будет отложено как минимум до апреля 2021 года.

Компенсация предоставляется до марта 2021 года включительно.

Предприятия могут ознакомиться с необходимыми документами заполнить заявку, посетив сайт Министерства экономики Республики Армения по следующей ссылке.