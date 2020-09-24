Центр камерной музыки в день рождения Комитаса организует концерт под открытым небом

В день рождения Комитаса Национальный центр камерной музыки организует концерт под открытым небом. 26 сентября в 19:30 в парке Дома камерной музыки им. Комитаса состоится концерт “Комитасу 151”, посвященный армянскому композитору, музыковеду, вардапету, собирателю фольклора, дирижеру, педагогу, основателю Армянской национальной композиторской школы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном центре камерной музыки.

На концерте выступят Государственный камерный хор “Овер” (дирижер Сона Оганесян) и Национальный квартет им. Комитаса.

В программе концерта прозвучат произведения Комитаса.

150-летие со дня рождения Комитаса было внесено в календарь юбилеев знаменитых людей и важных событий ЮНЕСКО на 2018 - 2019 годы. В рамках юбилейного года Комитаса, в прошлом году музыканты НЦКМ выступали с различными концертами не только в Армении, но и на престижных зарубежных сценах, в частности, в штаб-квартире ЮНЕСКО.