Трамп пожелал удачи принцу Гарри, который с женой записал агитационный ролик о выборах

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи принцу Гарри, который со своей супругой американской актрисой Меган Маркл записал агитационный ролик перед выборами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На пресс-конференции в среду в Белом доме журналист попросила Трампа прокомментировать запись, отметив что пара поддерживает кандидата от демократов Джозефа Байдена, хотя в ролике принца и Маркл об этом не говорится.

"Я не являюсь ее [Маркл] фанатом, и она, возможно, это знает. Я желаю удачи Гарри, она ему понадобится", - сказал глава американской администрации.

На размещенной в интернете видеозаписи Маркл назвала предстоящие выборы "самыми важными в жизни". По словам принца Гарри, "по мере приближения ноября жизненно важно отвергнуть ненависть в речах, дезинформацию и негатив в сети".