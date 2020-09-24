Европейские индексы выросли - 23-09-20

МОСКВА, 24 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.39% и составил 12642.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 4802.26 пункта, британский FTSE вырос на 1.20% и составил 5899.26 пункта, а российский RTSI вырос на 0.23% и составил 1195.77 пункта.