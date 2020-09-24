Цены на цветные металлы - 23-09-20

ЛОНДОН, 24 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.42% и составила 1785.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.30% и составила 6784.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.16% и составила 1899.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.97% и составила 14593.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.46% и составила 18045.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.46% и составила 2490.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.36% и составила 18519.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.