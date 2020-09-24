Газета “Айастани Анрапетутюн”: Лавров заявил о завершении войны в Сирии

“Лавров напомнил, что основную ответственность за ликвидацию террористических группировок в Идлибе несет Турция. Кроме того, он подтвердил, что, несмотря на провал недавних переговоров в Анкаре российско-турецкий меморандум остается в силе.

“Есть российско-турецкий меморандум, который полностью действует. Патрулирование магистрали M-4 прекращено из соображений безопасности, так как “Хаят Тахрир аш-Шам” постоянно создает вооруженные провокации и нападает на государственные позиции Сирии, а также пытается атаковать и российскую авиабазу в Хмеймиме”, - заявил Лавров.

По словам министра иностранных дел России, американские войска, “незаконно” дислоцированные на востоке Сирии, привлекли американскую нефтяную компанию и начали добывать нефть для своих нужд, не уважая суверенитет и территориальную целостность Сирии, как это предусмотрено Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН”.

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