Средневековая блокада границ Армении со стороны Турции нарушает международные соглашения: Мнацаканян

В течение трех десятилетий Турция сохраняет закрытой сухопутную границу Армении, отказывая Армении в праве на доступ к морю. Эта средневековая блокада не может быть оправдана ни с точки зрения разума, ни с точки зрения международного права, поскольку она напрямую нарушает не только соответствующие международные конвенции, традиционное право, но и международные соглашения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сказал об этом на министерской онлайн-встрече на тему «Сотрудничество, направленное на скорейшее осуществление Венского плана действий по достижению целей в области устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

Во встрече, на которой председательствовал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, высокий представитель ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Утоикаману Фекитамоелоа, главы МИД около 20 стран и руководители международных организаций

В своем выступлении министр иностранных дел Мнацаканян коснулся новых вызовов, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, перед лицом коронавируса нового типа, отметив, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с более серьезными препятствиями для устойчивого, инклюзивного роста в рамках глобальных ограничений. В контексте международного сотрудничества в борьбе с последним, с целью смягчения последствий эпидемии для стран, не имеющих выхода к морю, министр иностранных дел Армении подчеркнул важность Венского плана действий и запуска дорожной карты для его ускоренной реализации.

«В этот год глобальных катастроф, огромных трудностей, тревог и страхов у международного сообщества есть историческая возможность заложить основу для значимых изменений и наилучшего восстановления. Риски, связанные с коронавирусом нового типа, показали, что эффективность усилий по реагированию и восстановлению требует сосредоточения внимания на преодолении неравенства, дискриминации и отсутствия инклюзивности, в противном случае эти пробелы, вероятно, будут расширяться.

Важно, чтобы помимо ущерба, нанесенного эпидемией, мы также зафиксировали существующие препятствия на пути развития: блокады и односторонние принудительные меры губительны для устойчивого развития и противоречат мерам реагирования и восстановлению. Они подрывают не только региональное развитие, но также мир и безопасность.

В течение трех десятилетий Турция отказывает Армении в праве на доступ к морю, закрывая сухопутную границу Армении. Эта средневековая блокада не может быть оправдана ни с точки зрения разума, ни с точки зрения международного права, поскольку она напрямую нарушает не только соответствующие международные конвенции, традиционное право, но и международные соглашения.

Армения полностью привержена эффективному многостороннему сотрудничеству, направленному на глобальное, международное и региональное развитие. Мы по-прежнему рассматриваем инклюзивное сотрудничество между не имеющими выхода к морю и транзитными странами как ключевое предварительное условие для устранения политических барьеров на пути свободного передвижения людей, товаров и услуг, а также для эффективной реализации экономических, социальных и других прав всех народов.

Поощрение прав человека, основных свобод, гендерного равенства и интеграции, а также укрепление демократических ценностей являются приоритетами для Армении, основанными на понимании того, что права человека универсальны для всех частей мира, всех народов и отдельных лиц, независимо от места проживания или статуса.

Обеспечение основанного на правах человека и антропоцентрического подхода продолжает оставаться приоритетом в ответных усилиях по реабилитации, Армения полностью привержена этому. Укрепление человеческих ресурсов и восприятие национального таланта как движущей силы интеллектуального развития определяет суть реформ и программ реабилитации Армении с особым упором на информационные и коммуникационные технологии, продвижение инноваций и развитие ИКТ. Последние важны как эффективный инструмент для снижения затрат, облегчения доступа на внешние рынки, тем самым способствуя росту внешней торговли», - отметил глава МИД Армении.

Завершая свое выступление, Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении эффективному многостороннему сотрудничеству в поддержку Венского плана действий и шести приоритетных направлений Дорожной карты для его ускоренной реализации.