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ЕС предоставит Армении 30 млн евро для смягчения негативных последствий COVID-19

ЕС предоставит Армении 30 млн евро для смягчения негативных последствий COVID-19

В рамках годового плана действий Армения-ЕС на 2020 год планируется подписать соглашение о финансировании «Соглашение об эпидемии COVID-19 с Арменией» на сумму 30 миллионов евро. Как сообщает Арменпресс, вопрос о целесообразности подписания соглашения включен в повестку дня заседания правительства 24 сентября.

Согласно обоснованию, деньги будут предоставлены Национальному казначейству в виде прямой нецелевой бюджетной поддержки, без участия в партнерском софинансировании.


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