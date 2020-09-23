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Еврокомиссия выделит 30 миллионов евро на проведение судебных реформ в Армении

Еврокомиссия выделит 30 миллионов евро на проведение судебных реформ в Армении

Еврокомиссия выделит 30 миллионов евро на проведение судебных реформ в Армении. Как сообщает Арменпресс, вопрос об одобрении предложения о подписании соглашения о финансировании Первой фазы документа «Содействие осуществлению судебных реформ в Армении через Европейскую комиссию» включен в повестку дня заседания правительства Армении 24 сентября.

Согласно обоснованию проекта, проект соглашения устанавливает финансирование в размере 30 миллионов евро, из которых 3 миллиона евро будет направлено на техническую помощь (в основном консалтинговые услуги), а остальные 27 миллионов - тремя равными частями будут выделены в государственный бюджет в соответствии с общими особыми условиями соглашения.


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