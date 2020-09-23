Состоялось заседание рабочей группы по координации программы застройки “Старого Еревана”

Под председательством Варага Сисеряна, руководителя офиса вице-премьера Тиграна Авиняна, 23 сентября состоялось первое заседание рабочей группы по координации программы застройки “Старого Еревана”. Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении Вараг Сисерян сказал:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Сегодня проходит первое заседание рабочей группы по координации программы строительства “Старого Еревана” в 14а районе Еревана.

Программа “Старый Ереван” - одна из ключевых составляющих устойчивого развития столицы с точки зрения как городского развития, так и сохранения историко-культурных ценностей. Проект направлен на стимулирование строительных процессов в Ереване, сохраняя при этом колорит, историко-культурную среду центральной части города.

Сейчас идут активные работы по реализации. 47 из примерно 150 объектов недвижимости в квартале до сих пор подлежат отчуждению. Проблемы, связанные с процессами реализации и строительства, инвентаризируются в ежедневном режиме, ведется активная работа по их решению на государственном уровне.

С 2018 года наблюдается положительный сдвиг как в плане продаж, так и строительства, в частности, увеличился размер предоставляемых жителям компенсаций. На этом этапе обсуждается также вопрос о продолжении процесса реализации с участием государственного или общинного органа, что будет способствовать увеличению эффективности процесса.

Следует отметить, что исходя из объема реализации и многоуровневого характера проекта, в ходе проводимых работ возникает ряд проблемных вопросов, в частности, связанных с отчуждением земель, разрешениями на строительство и т.д.

Мы обсудим и соберем все проблемы и постараемся найти соответствующие решения для всех проблем и довести этот проект до конца”.

Участвующие в заседании представители различных ведомств представили текущее состояние реализации земельных участков, проектных и строительных работ. Комплексно были затронуты инвентаризованные основные проблемы, связанные с реализацией программы, и вопросов, связанных с их решением. Намечены следующие шаги рабочей группы.