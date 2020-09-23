Первый резидентный посол Нидерландов вручил верительные грамоты президенту Армении

Новоназначенный посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Николас Схемерс 23 сентября вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

«Я рад быть первым резидентным послом Нидерландов в Армении», - сказал Николас Схермерс, передав президенту и народу Армении приветствия и наилучшие пожелания короля Нидерландов Виллема-Александра.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, новоназначенный посол отметил, что рассчитывает на плодотворную и эффективную деятельность на благо развития и расширения двустороннего сотрудничества.

Президент Армен Саркисян поздравил посла с поступлением на дипломатическую службу в Армении и выразил уверенность, что он использует свой дипломатический опыт для дальнейшего укрепления армяно-голландских дружественных отношений.

Посчитав углубление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами одной из своих основных целей, посол Схермерс подчеркнул интерес работающих в различных сферах голландских компаний к Армении.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по разным направлениям. Президент Республики, в частности, коснулся президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow), которая нацелена на развитие в Армении технологий, образования и науки и имеет целью привести в Армению передовые компании сферы высоких технологий, чтобы заниматься развитием областей искусственного интеллекта, математического моделирования, машинного обучения и реализацией образовательных проектов. Президент Саркисян отметил, что будут рады сотрудничеству с голландскими компаниями и научными центрами и университетами.