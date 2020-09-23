Министр юстиции Армении принял временного поверенного в делах посольства Великобритании

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян принял временного поверенного в делах посольства Соединенного Королевства в Армении Хелен Фейзи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, министр поздравил г-жу Фейзи с принятием миссии и выразил надежду, что во время пребывания в должности г-жи Фейзи будут достигнуты успехи в углублении и расширении сотрудничества, особенно в области правосудия.

Рустам Бадасян кратко представил повестку амбициозных реформ, осуществленных в Армении после ненасильственной бархатной революции 2018 года и направленных на борьбу с коррупцией, укрепление независимости судебной системы, реформы полиции и защиту прав человека.

Министр юстиции подчеркнул, что правительство в лице министерства юстиции тесно сотрудничает с международными партнерами в направлении этих реформ, в этом контексте используя ряд реализуемых с Соединенным Королевством программ, направленных на реформы в области банкротства, усиление защиты прав человека, предотвращение насилия в семье и др.

Хелен Фейзи поблагодарила министра прием и за всестороннее представление реформ, подчеркнув, что сделает все возможное для продолжения эффективного сотрудничества между министерством юстиции и посольством.

В конце встречи были затронуты возможности изучения британского опыта в области конфискации имущества незаконного происхождения и выявления реальных владельцев.