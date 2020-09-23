Китай разрешит въезд некоторым категориям иностранцев

Китай с 28 сентября разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"С 28 сентября 2020 года иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и с целью воссоединения, смогут въехать в страну, им не нужно будет повторно обращаться за оформлением визы", — говорится в заявлении.

МИД страны с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц.