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Азиатские индексы - 23-09-20

Азиатские индексы - 23-09-20

ТОКИО, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.06% и составил 23346.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.13% и составил 1644.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3279.71 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 23742.51 пункта.


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