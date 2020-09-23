Азиатские индексы - 23-09-20

ТОКИО, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.06% и составил 23346.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.13% и составил 1644.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3279.71 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 23742.51 пункта.