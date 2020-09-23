Король Иордании поздравил президента Армении по случаю Дня независимости
17:09, 23 Сентябрь, 2020
По случаю Праздника Независимости Республики Армения поздравительное послание президенту Армену Саркисяну направил король Иорданского Хашимитского Королевства Его Величество Абдалла II ибн аль-Хусейн аль- Хашими. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«Народ и правительство Иорданского Хашимитского Королевства вместе со мной передают Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Армении».
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