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Король Иордании поздравил президента Армении по случаю Дня независимости

Король Иордании поздравил президента Армении по случаю Дня независимости

По случаю Праздника Независимости Республики Армения поздравительное послание президенту Армену Саркисяну направил король  Иорданского Хашимитского Королевства Его Величество Абдалла II ибн аль-Хусейн аль- Хашими. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Народ и правительство Иорданского Хашимитского Королевства вместе со мной передают Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Армении».


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