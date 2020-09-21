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Си Цзиньпин направил Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Си Цзиньпин направил Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении.

В послании президента Китая, в частности, говорится:

“От имени народа, правительства Китайской Народной Республики и от себя лично направляю свои искренние поздравления и добрые пожелания Вам и дружественному народу Армении.

Китай и Армения - традиционно дружественные страны, твердо поддерживающие друг друга в вопросах, представляющих взаимный интерес. Совместная борьба с эпидемией COVID-19 отражает высокий уровень двусторонних отношений и глубокую и искреннюю дружбу между нашими народами.

“Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений, и готов работать вместе с Вами, чтобы поднять наше многопрофильное сотрудничество на новый уровень”.


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