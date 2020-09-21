Си Цзиньпин направил Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении.

В послании президента Китая, в частности, говорится:

“От имени народа, правительства Китайской Народной Республики и от себя лично направляю свои искренние поздравления и добрые пожелания Вам и дружественному народу Армении.

Китай и Армения - традиционно дружественные страны, твердо поддерживающие друг друга в вопросах, представляющих взаимный интерес. Совместная борьба с эпидемией COVID-19 отражает высокий уровень двусторонних отношений и глубокую и искреннюю дружбу между нашими народами.

“Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений, и готов работать вместе с Вами, чтобы поднять наше многопрофильное сотрудничество на новый уровень”.