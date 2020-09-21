Декларация, памятные медали: Музей истории передает поколениям сокровища независимости

Памятные медали, банкноты, архивные фотографии, монеты, музыкальные инструменты, многочисленные документы и, наконец, Декларация о независимости. Эти и ряд других экспонатов, являющихся свидетельством независимости Третьей Республики Армения, хранятся и будут храниться в зале Третьей Республики Музея истории Армении, который всегда готов открыть свои гостеприимные двери перед всеми интересующимися людьми.

Заведующая отделом новой и новейшей истории музея Седа Галстян в беседе с корреспондентом «Арменпресс» отметила, что все представленные в зале экспонаты интересны и важны. Пожалуй, в этом причина того, что Галстян с трудом выделила некоторые экспонаты, вокруг которых и развернулась наша беседа.

“Когда мы приобрели Декларацию о независимости, о которой неоднократно говорилось, с ней получили и ту ручку, которой президент Левон Тер-Петросян подписал ее. К ней прилагался и избирательный бюллетень референдума 21 сентября 1991 года, в котором четко было написано: “Согласны ли Вы, что Республика Армения должна быть независимым демократическим государством за пределами СССР?” Мы знаем, что 2 миллиона 43 000 избирателей нашей страны сказали “да” независимости. Тогда Католикос Всех Армян Вазген I выступил с призывом о независимом государстве, и оригинал этого послания также хранится здесь, рядом с которым паспорт Католикоса - паспорт номер Третьей Республики Армения”, - представила Галстян.

В результате сотрудничества с Центральным банком Республики Армения музей приобретает своеобразные экспонаты памятных монет, значков, медалей, которые относятся к крупным династиям, юбилейным датам, политическим, общественным деятелям, известным лицам, внесшим свой вклад в становление независимости. Из экспонатов особенно интересна серебряная медаль, выпущенная в 1993 году, изображающая династию Арташесидов.

Особенными являются и хранящиеся в музее ордена, которые вручаются президентом Республики Армения. В музее всего 17 экспонатов – “Национальный герой Армении”, “Орден Боевого Креста”, “Орден Боевого Креста второй степени”, “Орден Святого Месропа Маштоца”, “Тиграна Великого” и другие ордена.

Седа Галстян подчеркнула, что туристы всегда с большим вниманием осматривают все экспонаты и знакомятся с ними, однако особенно долго стоят у трубы, которая в свое время провозглашала о начале собраний, звучала музыка из кинофильма “О чем шумит река”, и когда люди слышали эту мелодию, они собирались, становились единым кулаком. Практически все собрания проводились под эту музыку. Трубу нам подарил трубач Ашот Мирзоян, который сейчас живет в США, но часто приезжает в Армению, посещает музей, смотрит на инструмент, вспоминает истории, связанные с ним. “Ярко представлены фотографии рядом с трубой, автором которых является наш музейный фотограф Врам Акопян”, - сказала она.

Текст выступления Вазгена Саркисяна по телевидению в 1992 году можно найти в выставочном зале под названием “Солдаты независимости”. Саркисян сформировал отряд смертников, который он возглавил, были сформированы и и другие добровольческие отряды и группы. Приведены имена членов отряда и их руководителей. “Выставлены награды Союза добровольцев “Еркрапа”. Приказ главнокомандующего, которым был награжден Вазген Саркисян, медаль “Еркрапа” Армении, вручаемая воинам “Еркрапа”. “Вот карта освобождения Шуши, которую подарил музею герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян”, - показала Галстян.

Среди всех экспонатов своей красотой выделяется Золотой герб Армении, усыпанный бриллиантами. По словам Галстян, он также привлекает внимание посетителей.

Она отметила, что фонды музея пополнятся и экспонатами, связанными с Бархатной революцией в Армении 2018 года. “Мы сотрудничаем с различными структурами и лицами и уверены, что в результате этого сотрудничества наши фонды обогатятся новыми материалами. Это очень важно, поскольку это наша современность, и еще не прошло достаточно времени с этих событий”, - сказала Седа Галстян.

Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года на первой сессии Верховного Совета Армении.

Спустя два дня после выборов Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования, согласно которым из 2 млн 163 967 человек, имеющих право на участие в референдуме, в голосовании приняли участие 2 млн 56 792, то есть 95,5% граждан. За независимость проголосовали 2 миллиона 42 617 человек, против - 0,46%. 117 зарегистрированных наблюдателей из 25 стран подтвердили, что референдум прошел честно и прозрачно. Республика Армения фактически провозгласила свою независимость в то время, когда распад СССР был уже практически необратимым процессом.

Анжела Амбарцумян