Заявления президента Азербайджана на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» вызывают глубокое разочарование. Они демонстрируют неспособность лидера соседней страны здраво и без болезненных эмоций воспринимать создавшуюся ситуацию и свою собственную роль в формировании данной реальности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, так прокомментировала заявления президента Азербайджана на церемонии закладки фундамента морских операций пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

«Подобная риторика, в которой присутствуют очевидно необоснованные и даже ложные утверждения, не делает чести лидеру какой-либо страны.

Мы осознаем ущерб мирному процессу, нанесенный Азербайджаном в результате агрессии в апреле 2016 года и военной эскалации в июле 2020 года. Для того, чтобы этот урон не стал необратимым, руководство Азербайджана должно пересмотреть свою политику применения силы и угрозы силой, отказаться от попыток дестабилизации регионального мира и безопасности на Южном Кавказе, посредством привлечения внерегиональных сил и подготовиться к мирному урегулированию конфликта.

Армения уверена в своей способности защитить право народа Арцаха на самоопределение и право жить на своей исторической родине и именно с этой уверенностью вновь подчеркиваем, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта», - отметила пресс-секретарь.