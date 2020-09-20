Программа «Армянская песня из глубины веков» представит истинные истоки армянской музыки

Программа «Армянская песня из глубины веков» реализуется за счет гранта Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Программа общей стоимостью 3,600,000 драмов включает большой образовательный компонент, целью которого является представление реальных корней армянской музыки.

В рамках программы будут сняты 5 фильмов: «Александропольская ашугская школа XIX века», «Ширакские народные песни», «Национальное– в классике, классическое - в национальном», «Культурные центры Закавказья». Еще одна программа будет посвящена истории Гюмрийского государственного оркестра народных инструментов. Программа реализуется Гюмрийским государственным оркестром народных инструментов.

Готова первая программа "Александропольская ашугская школа XIX века". Это будет хороший ролик, полезный не только для студентов консерватории, но и для более широкой аудитории, включая учащихся музыкальных школ и старшеклассников.

«Мы разработали программу в период чрезвычайной ситуации и выиграли грант министерства, в рамках которого будет снято 5 программ. В каждой программе выступят артисты и музыковеды. В фильмах также будут представлены работы, записи, сделанные в рамках этой специальной программы», - в беседе с Арменпресс сказал руководитель программы, дирижер и солист Гюмрийского государственного оркестра народных инструментов Карен Маилян, отмечая важность осуществления таких программ как возможность сохранить национальную культуру. - В Армении сегодня, например, у нас нет молодых священников, мы должны сделать так, чтобы не была утеряна настоящая национальная культура, в том числе и музыкальные инструменты, а для этого мы должны как можно больше продвигать все национальное», - добавил Карен Маилян.

«Формат программы интересен тем, что он очень популярен и отражает глубину этого культурного пласта. Она носит образовательный и познавательный характер и преследует большую цель - популяризация нашего наследия. Мы должны выступать на всех платформах, чтобы вернуть истинную культуру и представить ее нашим поколениям. Главное - отказаться от низкокачественного, любительского и смешанного, и сохранить грамотные и правильные ценности. Я очень рада, что этот грант реализует Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения», - говорит Асмик Арутюнян, консультант профессиональных программ, музыковед.

Завершение проекта намечено на декабрь.

Арменуи Мхоян