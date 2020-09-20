В  Армении ожидается переменчивая погода, жара спадет на 2-3 градуса

На территории РА днем 20-го сентября, 23 сентября ожидается погода без осадков. 21-го и 24-го сентября в отдельных регионах, 22-го и 25-го сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 20-22 сентября постепенно понизится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 20 сентября, 21 сентября, 23-24 сентября ожидается погода без осадков, 22-го сентября и 25-го сентября после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.