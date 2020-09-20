Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

В  Армении ожидается переменчивая погода, жара спадет на 2-3 градуса

В  Армении ожидается переменчивая погода, жара спадет на 2-3 градуса

На территории РА  днем   20-го сентября,  23  сентября ожидается погода без осадков. 21-го и 24-го сентября в отдельных регионах, 22-го и 25-го сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 20-22 сентября постепенно понизится на 2-3 градуса.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в   Ереване днем   20 сентября,  21  сентября,  23-24 сентября ожидается погода без осадков, 22-го сентября  и 25-го сентября  после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации