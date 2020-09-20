Ушел из жизни экс-министр здравоохранения РА Норайр Давидян

Ушел из жизни бывший министр здравоохранения Армении, доктор медицинских наук Норайр Давидян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель аппарата Ереванского медицинского университета имени Мхитара Гераци Шушан Даниелян.

«Мы глубоко опечалены вестью о смерти Норайра Давидяна, врача, доктора медицинских наук, бывшего министра здравоохранения Армении.

Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци выражает глубокие соболезнования родным и близким Норайра Давидяна в связи с его смертью», - написала Шушан Даниелян.

В 1966-1972гг. Норайр Давидян учился на лечебном факультете Ереванского государственного медицинского института, в 1972-1973 годах - в интернатуре Ереванского государственного медицинского института. В 1976-1980 годах прошел переподготовку по ожоговой хирургии в Хирургическом институте им. Вишневского в Москве. Руководитель-менеджер научной темы "А-948" программы Международного научно-технического центра. С 2008 г. - директор Научного центра радиационной медицины и ожогов Минздрава РА.

В 1973–1995гг. работал хирургом ожогового отделения 6-й клинической больницы г. Еревана. С 1982г. был заведующий отделением детских ожогов, 1991-1995 гг. - заведующим ожоговым центром, 1995-2003 гг. - заведующим отделением радиационной медицины и ожогов научного центра Министерства здравоохранения Республики Армения.

В 1996 году он прошел переподготовку по ожоговой хирургии в Корнеллском университете в Нью-Йорке. В 1996 году возглавил научную тему «Лечение тяжелых ожогов» НАН РА.

В 2003-2007 гг. был министром здравоохранения РА.

Был членом АРФД.

Был действительным членом Академии естественных наук Российской Федерации (армянское отделение), академик - с 2003 г.

Был действительным членом Академии медицинских наук Российской Федерации, академик - с 2003 г.

Был действительным членом Международной академии наук об окружающей среде и безопасности жизнедеятельности, академик - с 2004 г.

Награды:

Орден Роберта Коха Европейской академии естественных наук в Ганновере, 2005 г.

Медаль Вильгелма Конрада Рентгена, 2003 г.

Медаль Рудольфа Вирхова, 2003 г.

Золотая медаль Академии медицинских наук РФ, 2004 г.

Золотая медаль Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци, 2005 г.

Благодарственное письмо председателя Комитета самообороны НКР за большую работу по организации гуманитарной помощи, 1992 г.

Благодарственное письмо Союза ветеранов освободительной войны, 2005 г.

Медаль Драстамата Канаяна, 2011г.