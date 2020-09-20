С целью смягчения последствий эпидемии О/О предоставляет пакеты уязвимым семьям

В целях смягчения социально-экономических последствий эпидемии COVID-19 в Армении благотворительная общественная организация «Армянский Каритас» предоставляет наборы продуктов питания и гигиенические принадлежности 220 наиболее уязвимым семьям, проживающим в Ширакской, Лорийской, Гегаркуникской и Араратской областях. Проект реализуется при финансовой поддержке Caritas Tirol Innsbruck и властей Тироля (Австрия).

Первый этап программы уже завершен. Уязвимые семьи получили свои посылки. «Бенефициары программы дважды получат достаточно крупные посылки на сумму около 60 тысяч драмов. Кстати, бенефициары были отобраны согласно соответствующим критериям, и основным условием было то, что большое количество семей потеряли работу из-за эпидемии», - в беседе с Арменпресс сказала менеджер программы Инна Магакян, добавив, что бенефициары уже определены.

Потребности этих семей были оценены до предоставления пакетов.

Арменуи Мхоян