Никол Пашинян  поздравил по случаю 5-летия гуманитарной инициативы «Аврора»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 5-летия гуманитарной инициативы «Аврора».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Поздравляю с 5-летием гуманитарной инициативы «Аврора». Передаю свои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания основателям и всему сотрудникам инициативы.

«Аврора», конечно, молодая инициатива, и я уверен, что ей предстоит еще долгий и плодотворный путь. Однако уже сегодня мы можем констатировать, что она вносит неоспоримый вклад в распространение гуманитарных ценностей в мире и укрепление тем самым мира. Своей деятельностью она способствует прогрессу человечества, утверждению принципов справедливости, мира и солидарности.

География и сферы деятельности инициативы расширяются с каждым годом. Она уже известна в мире и занимает прочное место среди других авторитетных международных структур.

Своей деятельностью «Аврора» способствует также повышению авторитета и признания Армении и армянского народа в мире. Она, несомненно, стала одной из уникальных визитных карточек нашего народа.

Основатели инициативы Вардан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян проделали действительно большую и благородную работу. Прославляя гуманизм и поощряя непоколебимую приверженность делу мира и прогресса человечества, они достигли своей идеи увековечивания памяти невинных жертв Геноцида армян.

К сожалению, в современном мире повсюду конфликты и военные трагедии. И именно премия “Аврора” является один из инструментов, который действительно вносит свой важный вклад в предотвращение человеческих трагедий и установление мира. “Аврора” поддерживает и чтит тех людей, которые, игнорируя все трудности и опасности, работают во имя жизни, здоровья, достоинства и защиты прав человека, во имя мира.

Еще раз поздравляя с 5-летием “Авроры”, выражаю свое восхищение и благодарность всем, кто работает над воплощением программ этой инициативы в жизнь.

Желаю всем вам успехов и новых свершений».