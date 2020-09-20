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COVID-19: в Армении зарегистрировано 277 новых случаев, 57 больных вылечились, умерли - 2

COVID-19: в Армении зарегистрировано 277 новых случаев, 57 больных вылечились, умерли - 2

По состоянию на 11:00 часов 20 сентября в Армении подтвержден  47 431 случай заболевания коронавирусом, 42 608 пациентов выздоровели, а 930 умерли. По состоянию на тот же день, курс лечения от коронавируса прошли3606 пациентов. Всего было проведено 263 608 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения РА, 19 сентября было проведено 3944 теста, их которых подтвердилось 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 57 человек.

В тот же день умерли 2 пациента. Мужчины 76 и 66 лет имели сопутствующие хронические заболевания. Сообщалось о двух случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, но она наступила  от другого заболевания. Всего таких случакв - 287.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


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