Возникший за Матенадараном пожар потушен. Сгорело около 2,5 га травы, кустов и пней

В результате пожара, вспыхнувшего 19 сентября на заднем дворе Матенадарана, сгорело около 2,5 га травы, кустов и пней.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА.

«19-го сентября в 21։15 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, за Матенадараном, вспыхнули разные очаги, горят травяные участки, необходима помощь спасателей.

На место выехали 6 боевых расчетов Ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА, дежурный врач Управления медобеспечения МЧС РА.

Пожар был купирован в 22։08 часов, потушен в 23:59. Сгорело около 2,5 га травы, кустов и пней», - говорится в сообщении министерства.