В сгоревшем грузовике на трассе Мегри-Вардани дзор было 24 тонны масла. МЧС сообщает подробности

19 сентября в 11:38 Сюникский региональный кризисный центр поступил сигнал о пожаре на трассе Мегри-Вардани дзор: горит грузовик, принадлежащий ООО «Марианна», который, по предварительным данным, перевозит 24 тонны масла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, к месту происшествия выехали две пожарные бригады пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС.

Пожар был локализован в 13:33 часов. Сгорел кузов с грузом. Состояние водителя грузовика ухудшилось, его доставили в МЦ Мегри.

Спасательные работы продолжаются.