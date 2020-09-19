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В сгоревшем грузовике на трассе Мегри-Вардани дзор было 24 тонны масла. МЧС сообщает подробности

В сгоревшем грузовике на трассе Мегри-Вардани дзор было 24 тонны масла. МЧС сообщает подробности

19 сентября в 11:38 Сюникский региональный кризисный центр поступил сигнал о пожаре  на трассе Мегри-Вардани дзор:  горит  грузовик, принадлежащий ООО «Марианна», который, по предварительным данным, перевозит 24 тонны масла.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, к месту происшествия выехали две пожарные бригады  пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС. 

Пожар был локализован в 13:33 часов. Сгорел кузов с грузом. Состояние водителя грузовика ухудшилось, его доставили в МЦ Мегри.

Спасательные  работы  продолжаются.


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