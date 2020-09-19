В сгоревшем грузовике на трассе Мегри-Вардани дзор было 24 тонны масла. МЧС сообщает подробности
17:08, 19 Сентябрь, 2020
19 сентября в 11:38 Сюникский региональный кризисный центр поступил сигнал о пожаре на трассе Мегри-Вардани дзор: горит грузовик, принадлежащий ООО «Марианна», который, по предварительным данным, перевозит 24 тонны масла.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, к месту происшествия выехали две пожарные бригады пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС.
Пожар был локализован в 13:33 часов. Сгорел кузов с грузом. Состояние водителя грузовика ухудшилось, его доставили в МЦ Мегри.
Спасательные работы продолжаются.
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