Анонс мероприятий на 21 сентября
16:50, Сентябрь 19, 2020
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- 14:49 На межгосударственной автомагистрали близ города Мегри горит грузовик
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- 14:14 На юге Греции бушует средиземноморский циклон
- 13:40 Температура воздуха в республике постепенно спадет
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- 13:06 В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом
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- 12:36 Резиденция Национального собрания Арцаха будет перенесена из Степанакерта в Шуши
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